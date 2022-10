Bilan de campagne pour Michel Forget du PQ

À quelques jours du scrutin, le Parti Québécois de Côte-du-Sud dresse son bilan de la campagne. Voici un résumé des engagements pris dans divers domaines:

• Étendre les heures d’ouverture des blocs opératoires pour rattraper les retards liés au délestage;

• Abolir pour de bon le recours aux agences de placement privées et réintégrer les travailleurs;

• Abolir le temps supplémentaire obligatoire (TSO);

• Abolir les horaires de faction pour les ambulanciers;

• Financer massivement les organismes communautaires à la mission (460 M$ par année);

• Investir massivement (3G $ par année) pour les soins à domicile;

• Protéger les programmes particuliers des cégeps publics en région;

• Diminuer l’analphabétisme en offrant une compensation financière pour les formations;

• Instaurer la PasseClimat, un titre de transport annuel (365 $) donnant un accès illimité à tous les réseaux de transport en commun au Québec (autobus, métro, tramway, traversiers);

• Rétablir la subvention à l’achat d’un véhicule électrique neuf à 8000$;

• Augmenter à 80% des coûts d’achat et d’installation le soutien financier à la mise en place d’infrastructures de recharge dans les bâtiments existants;

• Aider celles et ceux qui en ont réellement besoin via une allocation de 1200$ (pour revenus inférieurs à 50 000$) ou de 750$ (pour revenus entre 50 000$ et 80 000$);

• Compléter le réseau des CPE pour avoir, enfin, un enfant une place;

• Créer 25 000 logements sociaux en 5 ans;

• Cibler la régionalisation de 50% des nouveaux arrivants;

• Lever les barrières fiscales qui dissuadent les gens de 60 ans et plus à demeurer au travail.

De plus, la grande priorité de Michel Forget sera de travailler à inverser la tendance à la baisse de la démographie dans la circonscription.

Le Parti Québécois soutient être le seul parti politique à proposer des mesures qui feront arrêter le recul du français.