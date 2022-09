Amélie Dionne : une campagne terrain à la rencontre des citoyens

À quelques jours du scrutin, la candidate de la Coalition Avenir Québec dans Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, est plus que satisfaite de la campagne qu’elle a menée sur le terrain, et qui se poursuivra jusqu’au 3 octobre, à travers les trois MRC de la circonscription.

Depuis avril dernier, Amélie Dionne a parcouru la presque totalité des 43 municipalités pour échanger avec les citoyens une porte à la fois. « e suis fière d’avoir mené une campagne terrain qui m’aura permis de rencontrer des gens extraordinaires», dit-elle. Elle espère maintenant pouvoir porter leur voix à l’Assemblée nationale du Québec.

Pendant cinq mois, la candidate a écouté les citoyens lui faire part de leurs préoccupations, et elle a une idée bien claire des dossiers sur lesquels elle travaillera en priorité si élue le 3 octobre soit de: compléter le réseau cellulaire dans l’ensemble des MRC, un dossier prioritaire pour la sécurité des citoyens et la santé économique de la région; de soutenir au projet d’aménagement de la phase 2 du Parc national du Lac-Témiscouata, afin que plus de citoyens et de visiteurs puissent profiter de ces attraits; d’appuyer la réalisation de trois projets de logements abordables : Maison l’autnid et monastère Sainte-Claire à Rivière-du-Loup, et le Domaine des Trois-Pistoles; de mettre en application du Plan Dubé pour donner plus d’autonomie à nos trois hôpitaux, et appuyer à l’augmentation de la capacité de l'unité d'hémodialyse au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup ainsi qu’accompagner les représentants de la SEMER et faire cheminer le dossier lié à son financement auprès des ministères concernés.

«Je suis plus que jamais prête à mettre mon expérience, et mon énergie dans l’avancement de ces dossiers. J’ai consacré le plus clair de mon parcours à servir ma région et ses citoyens, et j’espère continuer !», conclut Amélie Dionne.