Mathieu Rivest croit que la Coalition avenir Québec est le parti des régions

Pour le candidat de la Coalition avenir Québec dans Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, la CAQ est le véritable parti des régions. Depuis le début de la campagne, il mentionne que le parti a pris plusieurs engagements qui feront rayonner, développer et revitaliser les régions tout en donnant plus d’outils aux élus régionaux.

Un engagement de la CAQ d’investir 470 M $ permettra de relancer l’économie locale dans les villages, pense M. Rivest. Il soutient que dans certaines communautés, les commerces de proximité ont souffert de l’émergence de plusieurs nouveaux joueurs et par conséquent, ont fermé leurs portes, particulièrement dans le sud de Côte-du-Sud. Si la CAQ est élue, cette promesse permettra de relancer le dynamisme des communautés et favoriser leur attractivité, selon le candidat caquiste.

Reconnaissant l’importance du patrimoine religieux pour la vitalité des communautés, un gouvernement de la CAQ investirait 40 M $ supplémentaires pour la mise en valeur, la restauration et la requalification du patrimoine religieux. Grâce à ces sommes, d'autres projets porteurs comme celui réalisé à l'église de Saint-Joseph-de-Kamouraska pourront voir le jour, avance M. Rivest.

Le chef de la Coalition avenir Québec a également pris l'engagement de pérenniser le transfert de la croissance d’un point de TVQ aux municipalités si son gouvernement est réélu. Avec cet engagement, la CAQ répond à une des demandes de l’UMQ qui était de pouvoir prévoir le financement des prochaines années.

Mathieu Rivest ajoute que l’attractivité des communautés rurales dépend aussi de la qualité des infrastructures sportives. Un prochain gouvernement de la Coalition Avenir Québec investira 1,5 milliard de dollars sur 10 ans pour lancer le plus grand chantier de l’histoire du Québec pour rénover et construire des arénas, des piscines et d’autres installations sportives et récréatives.

De plus, le parti souhaite favoriser l’accès à la nature en investissant 150 M$. Cet investissement va permettre aux municipalités de développer des espaces de plein air comme des parcs et des plages ainsi que de bâtir des infrastructures comme des pavillons d’accueil, des quais, des chalets ou des vestiaires.