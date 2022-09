Plus de 20 % des électeurs votent par anticipation dans Rivière-du-Loup – Témiscouata 

Le vote par anticipation a eu la cote dans le cadre de la présente élection provinciale. Dans la circonscription Rivière-du-Loup – Témiscouata, la direction de scrutin remarque que plus d’un électeur sur cinq a déjà exercé son droit de vote. Un résultat qui est en ligne avec la proportion provinciale, ainsi qu’avec la participation observée en 2018.

Selon Éric Saint-Pierre, directeur du bureau de scrutin pour Rivière-du-Loup – Témiscouata, plus de 10 000 électeurs, soit environ 20 % des personnes inscrites, se sont déplacés pour voter pour l’un ou l’autre des six candidates et candidats en lice, les 25 et 26 septembre. Sur le territoire, 14 endroits étaient accessibles pour cet exercice.

Il s’agit d’un résultat intéressant qui correspond directement à la tendance provinciale. Selon les données dévoilées le 27 septembre par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), 22,92 % des électeurs ont déjà déposé leur bulletin de vote dans l’urne. Au total, plus de 1,4 million d’électeurs ont exercé leur droit de vote.

«Pour notre région, on estime qu’il s’agit d’un très bon résultat et nous en sommes heureux. On se situe dans la moyenne provinciale», a noté Éric Saint-Pierre, soutenant que les journées se sont déroulées de façon fluide, sans anicroche ou temps d’attente déraisonnables.

En 2018, près de 19 % des électeurs inscrits avaient exercé leur droit de vote avant le jour du scrutin dans Rivière-du-Loup – Témiscouata.

Dans la région, Éric Saint-Pierre rappelle que les élections sont possibles grâce au dévouement et au travail acharné d’un millier d’employés. Formés dans les dernières semaines, ceux-ci ont à cœur le bon déroulement des élections en offrant le meilleur service possible aux citoyens. L’élection provinciale se terminera le 3 octobre prochain.