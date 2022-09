Tentative de séduction du vote étudiant au Cégep de Rivière-du-Loup 

Les candidates et candidats de la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata avaient l’occasion de s’adresser à la communauté étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup, ce jeudi 15 septembre, dans le cadre d’une joute électorale intitulée «120 minutes avec les candidats». Une formule qui, bien qu’elle n’est pas poussée à la confrontation et au débat, a été appréciée par les personnes présentes.

Cette initiative, à laquelle tous les candidats et candidates ont accepté de prendre part, s’alignait avec la mission éducative du Cégep de former des citoyens éclairés et capables de pensée critique. Elle visait aussi, naturellement, à offrir aux étudiants un contact plus privilégié avec les aspirants députés et à les écouter sur des questions et des enjeux qui les préoccupent.

Amélie Dionne (CAQ), Louis Bellemarre (PLQ), Myriam Lapointe-Gagnon (QS), Louise Moreault (PCQ) et Félix Rioux (PQ) ont tour à tour répondu à des questions portant sur sur l’économie, l’éducation, l’environnement, la santé, les services publics et la société. Pour M. Bellemarre, il s’agissait d’une première apparition publique depuis l’annonce de sa candidature.

Élaborées à la suite d’une consultation de la population collégiale, les questions préparées ont laissé place à des questions en rafales d'étudiants, en fin de séance. Même si chaque candidat avait un total de 4 minutes sur les thèmes choisis, les échanges n’ont pas laissé place au débat.

Myriam Lapointe-Gagnon a été l’une des seules à piquer certaines de ses adversaires de façon indirecte. Elle a notamment mentionné, en faisant référence à la CAQ, qu’un parti qui propose la construction d’un 3e lien routier entre Lévis et Québec perd de la crédibilité en matière d’environnement. Elle a aussi soulevé des critiques quant aux propositions conservatrices au sujet de la gestion du système de santé et de l’exploitation des hydrocarbures.

FORMULE APPRÉCIÉE

Au terme des 120 minutes, les étudiants et étudiantes rencontrés avaient de bons mots pour l’activité. Les personnes présentes – elles étaient plus de 200 réunies au café étudiant – ont apprécié le respect entre les candidats et candidates, bien qu’ils proposaient parfois des idées bien différentes.

«J’ai trouvé que c’était vraiment intéressant, surtout pour ceux qui ne s’intéressent pas vraiment à la politique», a souligné Héloïse de La Sablonnière, une élève de 2e année en en Arts, lettres et communication.

«Il y avait quelque chose d’humain. Ce n’était pas agressif, moins dans la confrontation. Ça nous a permis de mieux connaître les candidats, de voir leur énergie», a complété son amie, Allyson Caron-Pelletier.

QS EN TERRAIN CONQUIS

Si tous les candidats ont vu leurs interventions être applaudies plusieurs fois, la candidate de Québec Solidaire, Myriam Lapointe-Gagnon, est celle qui a probablement reçu les encouragements les plus positifs.

Ce n’est pas une surprise, puisque les jeunes occupent une place centrale dans les aspirations de la formation de gauche qui place la gratuité scolaire, la crise climatique et l’accès au logement dans ses priorités. Le parti obtenait d’ailleurs 36% des intentions de vote des 18-34 ans, selon un sondage Léger publié juste avant le déclenchement de la campagne.

Cédric Mailloux, enseignant du cours l’ABC de la politique (sciences humaines) et modérateur de l’activité s’est dit très fier de la participation des étudiants et du succès rencontré par la joute électorale.

Plus de détails suivront…