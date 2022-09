Transparence et proximité : le premier engagement de Myriam Lapointe-Gagnon

Myriam Lapointe-Gagnon, candidate de Québec solidaire dans la circonscription Rivière-du-Loup - Témiscouata, annonce que son premier engagement envers les électeurs, qu’elle souhaite représenter à l’Assemblée nationale à la suite des élections provinciales du 3 octobre prochain, en serait un de transparence et de proximité.



«Je veux représenter la population de façon proactive, authentique et imputable. Je veux me rendre disponible à la population et aussi faire connaître le travail du député. Il est important pour moi de redorer le visage de la politique qui a été énormément terni par le cynisme dans les dernières années », souligne Myriam Lapointe-Gagnon.



Désirant appliquer une politique humaniste combinant écoute et action, la candidate entend rendre le travail de député plus transparent par une série de gestes concrets. Tout d’abord, elle s’obligera à fournir un bilan annuel aux électeurs de son travail de députée. Ensuite, elle promet de tenir des consultations citoyennes sur les enjeux locaux. Finalement, avant la fin d’un premier mandat, Myriam Lapointe-Gagnon s’engage à visiter l’ensemble des 43 municipalités de la circonscription pour y tenir des séances consultatives.



LA PRÉSENCE DE QUÉBEC SOLIDAIRE

Depuis le début de la campagne, le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois s’est déjà arrêté à deux reprises dans la circonscription. Cette présence renouvelée démontre l’engagement du parti envers les citoyens d’ici. «Le parti sait que nous sommes une équipe sérieuse et que nous avons déjà beaucoup d’appui de la population. Québec solidaire et ses propositions ancrées dans la réalité se révèlent être une vraie option dans l’est du Québec!» s’enthousiasme la candidate solidaire.



Se positionnant comme un parti de soins, Mme Lapointe Gagnon rappelle que toutes les politiques, les propositions et les projets de Québec Solidaire ont comme mission de prendre soin des gens et de l’environnement. Les solutions proposées ont toujours comme objectif de meilleures conditions de vie, un filet social équitable et un avenir positif pour les générations futures. Ces mesures comprennent entre autres l’amélioration des conditions financières des travailleurs, l’accompagnement de PME dans la transition vers le salaire minimum à 18 $/h, la facilitation de l’accessibilité au réseau de la santé incluant la santé mentale ainsi que la lutte aux changements climatiques et l’accompagnement des régions vers la transition énergétique.



«Le programme de QS tient compte des réalités locales et souhaite que les gens qui les vivent, ces réalités, soient en première ligne pour participer à l’amélioration de leurs conditions » conclut-elle.