Côte-du-Sud : Frédéric Poulin dépose sa déclaration de candidature 

C’est ce mercredi 7 septembre que le candidat conservateur dans la circonscription de Côte-du-Sud, Frédéric Poulin, a déposé sa candidature officielle au bureau du directeur du scrutin à Montmagny.

Bien que cela représente une formalité administrative, il est impératif de remplir une déclaration de candidature visant la signature d’au moins 100 électrices ou électeurs inscrits sur la liste électorale en Côte-du-Sud.

«Bien que je sillonne notre comté depuis quatre mois à la rencontre des gens, des familles, des entrepreneurs et des élus, c’est aujourd’hui que ma candidature est officielle. Une étape de plus vient d’être franchie pour l’élection du 3 octobre prochain. Je remercie tous ceux et celles qui ont appuyé ma candidature. Votre engagement me touche sincèrement. Je vous assure que je travaillerai sans relâche afin de bien représenter les gens de la Côte-du-Sud», a souligné Frédéric Poulin.

Rappelons que M. Poulin résume sa plateforme en cinq principaux enjeux soient : la santé, l’ITAQ, le Complexe culturel et sportif en santé durable, le réseau cellulaire et la pénurie de main-d’œuvre.

D’autres aspects mériteront une attention particulière tels que l’agriculture, la modernisation de la Loi sur la protection du territoire agricole, le logement, la protection des berges, les routes et sans oublier les baisses d’impôt substantielles sur le revenu ainsi que la suspension des taxes sur l’essence.