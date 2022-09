CAQ : Une annonce attendue pour Côte-du-Sud

François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, a annoncé un projet très ambitieux ce 5 septembre: la création du fonds Infrastructures et données Québec (ID Québec). Ce fonds de 3 milliards de dollars vise à faire du Québec un leader de l’économie numérique. Pour le candidat de la CAQ dans Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, il s’agit d’un engagement qui viendra répondre à un besoin essentiel pour les citoyens de certaines municipalités de la circonscription.

Après avoir branché tous les Québécois à Internet haute vitesse au cours de son premier mandat, alors que tous les anciens gouvernements avaient échoué à réaliser cet engagement, la Coalition avenir Québec estime qu’il est temps que le Québec se dote d'infrastructures de connectivité à la fine pointe de la technologie. Le parti estime que c’est un besoin vital pour les citoyens et pour les PME. Aussi, il croit qu’il ne faut plus jamais tolérer un fossé technologique entre les régions et les grands centres.

Pour y parvenir, le prochain gouvernement de la CAQ viendra compléter la couverture cellulaire d’ici 2026, répondant ainsi aux demandes pressantes des Québécois et des propriétaires de PME établis dans des régions sans couverture. La majorité du réseau cellulaire sera également converti à la technologie 5G dès 2030, pour attirer plus d’investissements privés et pour garder l’économie du Québec compétitive. Finalement, la fibre optique sera étendue partout au Québec pour que tous les Québécois puissent bénéficier de ces nouvelles technologies.

«Trop de territoires de Côte-du-Sud n’ont pas accès à un réseau cellulaire fiable, ce qui compromet la sécurité des citoyens sur beaucoup de routes et dans plusieurs villages. Cet engagement va faire la différence auprès de nos entreprises locales ainsi que de nos familles. Ce fond nous permettra que nous soyons tous mieux connectés, et ce, de manière égale partout au Québec», a mentionné Mathieu Rivest.

Des investissements privés de 4,8 G$ pourraient s’ajouter à ceux du public au cours du mandat en raison de l’effet de levier que générera le Fonds. Ainsi, l’investissement total atteindrait 7,8 G$.

«L’électricité a été un grand moteur de développement du 20e siècle. Au 21e siècle, c’est la transmission des données numériques qui va être de plus en plus le grand moteur de développement. Avec un gouvernement de la CAQ, on va continuer à mettre l’économie du Québec en avant de la parade. On va continuer de positionner le Québec comme un leader de l’économie verte. Mais on va aussi continuer de positionner le Québec comme un leader de l’économie numérique », a conclut M. Legault.