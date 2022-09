L’économiste Louis Bellemare, candidat libéral dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

Le 1er septembre, le Parti libéral du Québec a annoncé la candidature de Louis Bellemare dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata en vue des élections générales du 3 octobre prochain.

Économiste de formation et expert en matière de développement régional, Louis Bellemare a une connaissance aiguisée des enjeux liés au développement de la région et des problématiques concernant les secteurs industriels. Au cours de sa carrière, le candidat a eu l’occasion de publier de nombreux ouvrages dont plusieurs portraits économiques, une étude comparative des différentes politiques de développement régional et des articles en lien avec le développement industriel. Il a été impliqué dans des dossiers d’envergure au gouvernement, notamment au ministère des Transports, au Secrétariat du conseil exécutif du gouvernement du Québec, ainsi qu’au ministère de l’Économie. Le candidat est également l’un des artisans de la première stratégie maritime du gouvernement du Québec.

« Je crois que la région est un modèle unique de développement économique qui se distingue par sa diversification et son potentiel d’innovation. Nous pouvons travailler pour renforcer la région comme pôle économique au Québec afin d’accroître son importance au niveau national et même sur les marchés internationaux. L’équipe libérale détient les vraies solutions aux vrais enjeux. La Charte des régions et le grand projet ÉCO vont offrir d’extraordinaires opportunités économiques à la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata qui bénéficieront à l’ensemble des citoyens et citoyennes», estime le candidat Louis Bellemare. Ce dernier affirme qu’il privilégie une approche humaine et responsable du développement, et ce, en insistant sur l’importance de travailler pour et avec les gens sur le terrain.

En marge de l’annonce de la candidature dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, le Parti libéral a rappelé ses propositions, dont une baisse d’impôt, un montant de 2 000 $ de plus pour les ainés de 70 ans et plus, des garderies à 8,70 $ pour tous les parents et l’abolition de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs.

Louis Bellemare du Parti libéral du Québec affrontera donc Amélie Dionne de la Coalition avenir Québec, Myriam Lapointe-Gagnon de Québec solidaire, Louise Moreault du Parti conservateur du Québec et Félix Rioux du Parti québécois.