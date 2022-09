Un soutien spontané pour Myriam Lapointe-Gagnon : dépôt de 170 signatures d’appui au DGEQ

La candidate pour Québec Solidaire dans Rivière-du-Loup - Témiscouata, Myriam Lapointe-Gagnon, dépose ses 170 signatures d’appui au Directeur général des élections à peine 48 heures après le déclenchement des élections.

L’ancienne porte-parole et instigatrice du mouvement national Ma place au travail a rapidement amassé les signatures permettant de confirmer sa place dans la course électorale pour l’élection du 3 octobre.

«Je suis impressionnée par le soutien qu’on nous témoigne sur le terrain. Je reçois des messages tous les jours des gens de la circonscription qui veulent nous aider. Notre équipe ne cesse de grandir!», a lancé Myriam Lapointe-Gagnon.

En plus des signatures d’appui, depuis l’annonce de sa candidature, la Cacounoise et son équipe ont rassemblé une équipe de plus de 80 nouveaux bénévoles.

«Je suis tellement fière de mon équipe! J’ai totalement confiance que le 3 octobre prochain, on va changer d’ère et que les gens de ma circonscription sont prêts à le faire. Il faut écouter les gens et je suis là pour ça. Je veux avoir un impact positif sur la vie des gens de ma circonscription et sur celle des générations à venir. Je suis fière de faire partie d’une équipe qui prend au sérieux les défis de notre époque», a conclu Mme Lapointe-Gagnon.