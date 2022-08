Mathieu Rivest sera le candidat de la CAQ dans Côte-du-Sud

Le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, François Legault, est fier d’annoncer que Mathieu Rivest sera le candidat de sa formation politique dans la circonscription de Côte-du-Sud, en vue des élections générales du 3 octobre prochain.

Que ce soit comme gestionnaire, pédagogue, musicien, chef d’orchestre ou bénévole, Mathieu Rivest est complètement investi dans la circonscription de Côte-du-Sud, et ce, depuis plus de 25 ans. À titre de directeur général du Camp musical Saint-Alexandre-de-Kamouraska, il a récemment reçu le prix Maître d’œuvre 2022, remis par l’Industrie des camps du Québec, en reconnaissance de son expertise en gestion culturelle. En plus d’assurer sa direction, il enseigne la musique au Cégep La Pocatière depuis 18 ans et a également assumé, en 2019, la direction par intérim du Centre d'études de Montmagny. Détenteur d’une maîtrise en éducation musicale de l’Université Laval, il a participé à des stages de perfectionnement en Europe et a reçu diverses formations en gestion des ressources humaines, matérielles et financières.

«Si j’ai décidé de me lancer en politique, c’est parce que pour moi c’est un prolongement de mon parcours professionnel et de mes implications sociales. De pouvoir soutenir les gens de Côte-du-Sud, endroit que j’adore et qui m’habite, d’aller porter leurs voix à l’Assemblée nationale, pour faire connaître leurs enjeux, cela me motive énormément», confie Mathieu Rivest, candidat de la Coalition Avenir Québec dans Côte-du-Sud

Apprécié pour ses qualités de rassembleur, son intégrité et son altruisme, Mathieu Rivest a fréquemment été récompensé pour ses implications dans son milieu : boursier à deux reprises du Fonds du Bas-Saint-Laurent pour les arts et les lettres, décerné par la Conférence régionale des Élus, le Conseil de la Culture Bas-Saint-Laurent ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec, il a de plus été nommé «Patriote de l’année» et «Personnalité touristique» du Bas-Saint-Laurent. À la présidence de la campagne majeure de financement de la Salle André-Gagnon de La Pocatière, tous ont salué son travail acharné et sa grande passion.

Père de famille engagé, résident de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, il possède une grande connaissance des acteurs du milieu. Il a à cœur le développement de sa région, le souci de contribuer à la qualité de vie de ses concitoyens et concitoyennes et la volonté de s’investir dans la valorisation de la culture québécoise.

«Profondément enraciné dans la région, Mathieu a la culture tatouée sur le cœur, de plus, l’éducation est une préoccupation constante pour lui. Il sera un atout pour notre équipe en matière de culture et d’identité. Son engagement auprès des jeunes et des citoyens fait de lui un candidat idéal pour représenter la circonscription de Côte-du-Sud. J’ai besoin de Mathieu avec nous à Québec!», a mentionné François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec