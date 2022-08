Un Fonds bleu pour protéger les lacs et les rivières du Bas-Saint-Laurent

Les candidats de la Coalition Avenir Québec au Bas-Saint-Laurent accueillent avec enthousiasme la promesse faite hier par leur chef François Legault de créer un Fonds bleu doté d’un budget de 650 M$ pour protéger l’eau.

Pour eux, il est primordial de protéger les eaux du fleuve, ainsi que celles de points d’eau importants dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Mise en place lors du prochain mandat si la CAQ est reportée au pouvoir, le Fonds permettrait de soutenir plusieurs actions visant la protection des eaux, soit la lutte contre les plantes aquatiques envahissantes, une meilleure caractérisation de la composition des rejets municipaux, et un meilleur soutien aux agriculteurs pour la revégétalisation des bandes riveraines, notamment.

Le Fonds bleu constitue selon Jean-Sébastien Barriault, Maïté Blanchette-Vézina et Amélie Dionne, un moyen concret d’assurer une gestion de l’eau plus efficace et transparente, au bénéfice de toutes les communautés du Bas-Saint-Laurent.

«Le Fleuve Saint-Laurent, nos lacs et nos rivières sont non seulement essentiels à la vitalité économique et touristique de nos communautés, mais jouent un rôle fondamental sur leur bien-être et leur qualité de vie. Plusieurs riverains et élus municipaux me parlent de l’importance de préserver nos plans d’eau comme les lacs Témiscouata et Saint-Mathieu, et la rivière du Loup. Je ne peux que me réjouir de ce nouvel engagement», a souligné Amélie Dionne, candidate dans Rivière-du-Loup-Témiscouata.

ÉLECTIONS

Rappelons que le premier ministre sortant et chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), François Legault, a annoncé sur sa page Facebook que la campagne électorale sera officiellement déclenchée le dimanche 28 aout. Le scrutin aura lieu le 3 octobre.