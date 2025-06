Hommage à Starmania symphonique cet automne à Rivière-du-Loup

Une centaine de jeunes musiciens du Québec et de la France monteront sur la scène du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 24 octobre à 20 h afin de présenter les plus grands airs de l’opéra-rock Starmania. Quatre interprètes bien connus dans la région, Francis Gallant, Marilie Bilodeau, Carole-Anne Roussel et Stéphane Bernardon ont été sélectionnés afin de participer à ce spectacle intitulé «Hommage à Starmania symphonique».

Soixante-quatre jeunes étudiants de la première à la cinquième secondaire faisant partie du programme Arts-études musique de l’école secondaire de Rivière-du-Loup joueront lors ce concert, avec les musiciens de l’orchestre Évasion de Livron-sur-Drôme.

D’après l’enseignant au programme Arts-études, Christian Roussel, les chanteuses et chanteurs choisis pour participer à ce concert représentent bien le maillage entre la musique pop et la musique classique dans l’univers de Starmania. Rivière-du-Loup en spectacles agit en tant que codiffuseur.

Les musiciens ont commencé à pratiquer ces pièces avant les Fêtes. Une première rencontre entre les jeunes musiciens français et louperivois s’est déroulée en avril, lors d’un voyage échange dans le sud de la France.

«On veut former de bons musiciens, et de bons humains aussi. Vivre cette expérience et cette collaboration, c’est vraiment important pour leur développement», explique Christian Roussel.

Il s’agit du plus important projet musical du programme Arts-études de l’école secondaire depuis la présentation des spectacles Metallica Symphonique I et II. L’opéra-rock franco-québécois Starmania a été créé en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon.

Certaines de ces pièces sont devenues des classiques avec les années, notamment «Le blues du businessman», «Le monde est stone», «Ce soir on danse à Naziland» et «SOS d’un terrien en détresse».