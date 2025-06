L’écrivain et dramaturge Victor-Lévy Beaulieu n’est plus 

Le milieu de la littérature québécoise a perdu un géant dans la nuit du 8 juin. Victor-Lévy Beaulieu, écrivain, éditeur et scénariste bien connu, s’est éteint chez lui à Trois-Pistoles. Il avait 79 ans.

Considéré comme l’un des plus grands écrivains du Québec, Victor-Lévy Beaulieu a publié une trentaine de romans, une vingtaine d'essais littéraires et une douzaine de pièces de théâtre, en plus de textes pour le cinéma, la radio et la télévision.

Une œuvre immense parmi laquelle on retrouve également des téléromans qui ont marqué l'imaginaire collectif, dont Race de monde, L'héritage, Montréal P.Q. et Bouscotte.

Il a aussi fondé VLB éditeur en 1976, puis les Éditions Trois-Pistoles, contribuant ainsi à la publication de centaines d’œuvres littéraires.

Sa contribution au milieu culturel québécois a été reconnue par une multitude de prix et de reconnaissances, dont le Prix du gouverneur général, trois prix Gémeaux, le prix Athanase-David et le prix Gilles-Corbeil. Il a également été nommé compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.

Né le 2 septembre 1945 à Saint-Paul-de-la-Croix, Victor-Lévy Beaulieu était aussi reconnu pour son amour de la politique et par sa passion pour l’indépendance du Québec. Indépendantiste convaincu, il a maintes fois défendu cette idée avec verve sur différentes tribunes.

Nicolas Falcimaigne, qui a succédé à VLB à la tête des Éditions Trois-Pistoles en 2015, a rendu hommage à l’homme dans une publication émotive partagée sur les réseaux sociaux, lundi soir.

«L’histoire n’était pas finie », a-t-il écrit. «Rien ne laissait présager un départ si abrupt. Parti sans laisser d’adresse […] Tu auras évité les aurevoirs, mais tu resteras vif dans les mémoires. Toasté des deux bords. Merci pour ta généreuse et monumentale contribution à notre humanité. Ton mot préféré était recueillement. Commençons par cela.»

Beaucoup d’autres détails suivront dans la journée du 10 juin.