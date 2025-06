Ouverture estivale et vernissage à la Maison du notaire de Trois-Pistoles

La Maison du notaire de Trois-Pistoles célèbrera l’ouverture officielle de sa saison 2025 avec le vernissage de l’exposition d’art actuel «La clé sous la porte» de la photographe Silvia Gerome le 5 juin dès 17 h.

L’exposition sera présentée du 5 juin au 9 aout. À travers ses œuvres, Silvia Gerome s’attarde aux bâtiments d’un patrimoine bâti en lente dégradation aux quatre coins du Québec, et en particulier au Bas-Saint-Laurent. Ses photographies rendent hommage à la créativité et au savoir-faire de celles et ceux qui ont construit et habité ces lieux désormais abandonnés. L’exposition propose un regard lumineux sur l’impermanence — sans artifice.

Comme plusieurs des bâtiments présentés dans l’exposition se trouvent dans les Basques, le public sera invité à partager des témoignages. Ceux-ci seront récoltés par l’équipe responsable du patrimoine bâti de la MRC des Basques dans le cadre d’un projet de recherche.

De plus, l’équipe de la Maison du notaire soulignera la réouverture de son exposition historique permanente consacrée au notaire Joseph-Hervé Rousseau et à sa famille, ainsi que celle de ses espaces boutique et café.