Une vague de nouveautés déferle cet été sur Trois-Pistoles

Divers organismes pistolois, ainsi que la Ville de Trois-Pistoles ont dévoilé le 28 mai une rafale d’activités culturelles et de loisirs qui sont prévues cet été. Selon le maire de la Ville de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, cette programmation ambitieuse atteint un autre niveau en 2025.

De nombreux lieux qui étaient inutilisés ou négligés seront maintenant occupés et animés grâce à des initiatives citoyennes. «C’est très positif est ça fait du bien de voir ça parce qu’on développe encore plus le potentiel de Trois-Pistoles. Je suis très fier de voir que ça arrive finalement. [Notre] population est impliquée, et ça marche», explique le maire Trois-Pistoles, Philippe Guilbert.

FESTIVAL WESTERN

Cette programmation débutera dès le 6 juin avec le festival western de Trois-Pistoles. Des compétitions équestres, du gymkhana, de la danse country, de la tire de chevaux ainsi que des spectacles musicaux sont prévus à l’horaire. «J’ai commencé à faire de la compétition de gymkhana avec ma fille l’année passée à Saint-Honoré-de-Témiscouata et les gens venaient me voir pour me dire d’en organiser un à Trois-Pistoles. Ce n’est pas difficile de me mettre au défi», commente l’une des organisatrices, Marie-Ève Dionne.

VILLE DE TROIS-PISTOLES

La Ville de Trois-Pistoles a par le fait même lancé sa propre programmation, qui compte plus d’une dizaine de propositions. Elle débutera avec l’inauguration d’un poisson à déchets maritimes le 6 juin à 15 h au quai. Le lancement de la route bleue, qui compte deux nouveaux itinéraires en kayak à partir de Trois-Pistoles, seront aussi dévoilés au même moment.

La fête nationale du Québec sera célébrée le 24 juin à Notre-Dame-des-Neiges, avec un spectacle de Kevin Parent et de Yoann Guay (participant à Star Académie). Quelques jours plus tard, une quarantaine d’artistes feront résonner leurs guitares près de l’aréna de Trois-Pistoles lors du festival chansonnier les Vieux Copains, du 26 au 28 juin. L’accès au festival est gratuit pour tous.

Le dôme de mer Ocean Wise sera de passage le 15 juillet au centre culturel de Trois-Pistoles. Il offre une présentation du monde sous-marin sur 360 degrés afin de conscientiser les visiteurs aux enjeux environnementaux. Les 23 et 24 juillet à 21 h, Paraloeil de Rimouski propose un parcours de courts métrages mystères ambulant à travers la ville de Trois-Pistoles, sous la thématique des contes et légendes.

Le Wapikoni mobile s’arrêtera à Trois-Pistoles le 18 aout, afin de présenter des courts métrages autochtones au centre culturel. Une première projection se déroulera à 13 h 30 pour les enfants et la deuxième aura lieu à 20 h au 66, rue du Parc (l’ancien Parc de l’aventure basque en Amérique).

VENT GOURMAND

La programmation de Vent gourmand revient pour une 6e présentation cet été, du 29 juin au 31 aout. Elle met en scène et célèbre les talents d’ici lors d’événements culturels gratuits. Des piqueniques musicaux seront organisés chaque dimanche midi dans le parc de l’église de Trois-Pistoles. La programmation complète est disponible dans le cahier spécial conçu par Info Dimanche qui a été diffusé dans notre édition du 28 mai.

Chaque jeudi à 19 h, une soirée de danse sera organisée sur la cancha de pelote basque, au 66, rue du Parc. Le style de danse variera chaque semaine. Des prestations au piano au bord de l’eau, au quai de Trois-Pistoles, sont aussi prévues chaque vendredi.

Le vent de parole, consacré à l’art oral et à la poésie, sera présenté tous les mercredis à 19 h au parc de l’église de Trois-Pistoles. Des prestations de conte, des lectures publiques, du jazz et du théâtre feront partie de la programmation.

L’ancien Parc de l’aventure basque en numérique ouvrira tous les jeudis pour des évènements 5 à 7, grâce à l’implication du collectif l’Escale maritime de Trois-Pistoles. D’autres activités s’y grefferont prochainement.

La Corporation du patrimoine du tourisme religieux n’est pas en reste. Elle organise un spectacle d’orgue avec la musicienne Mélanie Barney. Elle interprétera les plus belles musiques de films le 9 aout à 19 h 30. À noter que les visites de l’église et du circuit patrimonial avec audioguide seront possibles du 22 juin au 1er septembre, du lundi au samedi, de 9 h à 16 h, et de 13 h à 16 h le dimanche.

MAISON DU NOTAIRE

Le 13 juin à 19 h, un projet spécial réalisé en collaboration avec la Maison des jeunes verra le jour sur le traversier l’Héritage. Une murale sera peinte à l’avant du navire par l’artiste de graffiti Mono Sourcil (Maxilie Martel-Racicot). Différents évènements culturels sont organisés par la Maison du notaire cet été, dont l’exposition de photos de l’artiste Silvia Gerome intitulée «La clé sous la porte», qui met en valeur le patrimoine bâti. Elle se déroulera du 5 juin au 9 aout.

L’exposition «Intérieur[s]» de Geneviève Thibault prendra le relais du 15 aout au 20 octobre. Elle mélangera ses œuvres aux objets d’art qui lui ont été confiés par la population au cours des derniers mois. Le micro-festival artistique Pistole pistole pistole, dont la programmation sera dévoilée prochainement, sera de retour du 15 au 17 aout.