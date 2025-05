Soirée Gospel au profit de Lùz à Trois-Pistoles

L'ensemble Gospel de Québec a rempli l'église des Trois-Pistoles samedi le 10 mai dernier pour un spectacle haut en couleur. Près de 500 personnes sont venues assister à ce moment magique organisé par le groupe les Vieux Copains en collaboration avec la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles.

Sur scène c’est 4 musiciens et plus de 27 choristes qui ont portés leur voix à un répertoire gospel varié, allant de « Oh happy day… », en passant par « Amazing grace », « Somebody to love » de Queen ou « I will follow him » popularisé dans le célèbre film Rock’n’ Nonne. Leurs prestations étaient grandement énergiques et le public a adoré !

«Ce spectacle bénéfice aura permis de récolter un montant total de 17 480 $ au profit du projet Lùz et de notre corporation, ce qui est grandement significatif», témoigne Mme. Edith Montambeault, présidente de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles.

Elle rajoute, «Nous saluons grandement l’initiative très appréciée de Pascal Rousseau et de Marilyn Denis des Vieux copains et nous les remercions chaleureusement pour leur engagement de haut niveau et leur professionnalisme dans l’organisation de l’évènement.

Les organisateurs de l’évènement tiennent aussi à remercier le public présent et l’ensemble Gospel de Québec, puis l’excellent travail d’Olivier Lebel à la sonorisation, ainsi que l’équipe de Méga-scène. On remercie également tous nos commanditaires et collaborateurs pour avoir participé à l’élaboration de projet.Le projet LÙZ c’est la volonté de développer un nouveau produit d’appel touristique régional dans ce monument grandiose qu’est l’église des Trois-Pistoles. Lùz, c’est « une histoire inédite, dans une église légendaire!»

À compter de l’été 2027, la population de l’Est du Québec et les visiteurs de partout pourront apprécier ce spectacle immersif captivant en résidence permanente. Imaginé pour fasciner et émerveiller, le spectacle Lùz, invitera le public à vivre un moment suspendu dans le temps, un voyage au cœur de l’histoire, de nos légendes et de la contemplation.

La réalisation de cet évènement d’une aussi grande envergure a pour but de permettre de récolter une somme allant au-delà de 2 M $. Pour réussir à atteindre cet objectif, une campagne de collectes de fonds majeure a été lancée il y a un an et se poursuit jusqu’à la fin de l’année 2026. Des ressources professionnelles et un cabinet de campagne formé de bénévoles dévoués est à pied d’œuvre afin de parvenir à récolter la totalité du montant.

À l’heure actuelle, c’est plus de 30 entreprises locales et institutions comme Desjardins qui ont répondu positivement à l’appel pour un montant global confirmé de plus de 600 000 $. La campagne majeure se poursuit jusqu’à la fin de l’année 2026 auprès des entreprises régionale et nationale, des institutions, instances et programmes gouvernementaux.

La population est aussi invitée à y contribuer à titre de donateur personnel. Pour toutes informations ou pour tout savoir sur la façon d’y contribuer, rendez-vous sur le site www.projeteglise3p.com.