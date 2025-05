Le Tremplin de Dégelis célèbre son 25e anniversaire en grand

Du 12 au 18 mai, la région de Dégelis s’est animée pour le 25e festival Le Tremplin de Dégelis à la Place Desjardins. Vingt-huit participantes et participants répartis dans cinq catégories sont montés sur la scène afin de montrer tout leur talent en humour et en chanson. La grande finale du 18 mai s’est déroulée devant une salle comble.

Selon la coordonnatrice du Tremplin de Dégelis, Chantal St-Laurent, au cours de ces festivités, il fallait d’abord et avant tout que l’organisation priorise sa mission : faire une place aux artistes de la relève. Les lauréats ont remporté 55 000 $ en prix, bourses et formations.

«Le talent était encore au rendez-vous cette année. Nous avons reçu des artistes exceptionnels, gentils, polyvalents et talentueux. Il y a de la belle relève au Québec et au Nouveau-Brunswick», résume Mme St-Laurent.

PRIX

Dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), Eliot Richomme de Québec est reparti de Dégelis avec les grands honneurs. Le lauréat de la catégorie Interprète (17 ans et moins) est Nicolas Perron de Forestville. Charlotte Désilets de La Prairie a remporté Le Tremplin dans la catégorie Interprète (18 ans et plus).

En humour (18 ans et plus), le lauréat est Théo Labbé de Drummondville. Les lauréats du concours d’humour LOL, destiné aux jeunes de la 6e année à la fin du secondaire, sont David Litalien et Théo Morin, un duo de Dégelis.

«Nous avons eu l’opportunité de faire revenir leur numéro pour la grande finale. Ils ont vraiment apprécié de le présenter devant 400 personnes. En plus, ils ont passé la soirée à l’arrière-scène avec les artistes. Ils se sont vraiment imprégnés du spectacle et de l’ambiance de cette grosse production», ajoute Chantal St-Laurent.

De plus, Charlotte Désilets, Juliette Boulanger de Québec et Théo Labbé ont remporté les prix Coup de cœur Hydro-Québec. Les artistes participants ont eu droit à 100 heures de formation par des professionnels dans le cadre du Tremplin de Dégelis.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES ET INVITÉS SPÉCIAUX

L’implication de plus de 200 bénévoles et artisans a été soulignée lors d’un évènements spécial le dimanche midi, alors que le festival battait son plein. «Nous avons des bénévoles de 10 à 82 ans, c’était intergénérationnel. Des participants étaient présents et ils ont chanté pour leur rendre hommage», ajoute Chantal St-Laurent. Lors du souper-gala du samedi, les personnes participantes ont pu assister à un spectacle mettant en vedette Maxime Landry, Marc-André Fortin et l’humoriste Mario Tessier.

L’organisation comptait une fois de plus sur la présence de l’animateur Jean-François Baril, désormais un habitué du Tremplin. Il était accompagné de la marraine d’honneur, Lunou Zucchini.

La programmation du 25e anniversaire de l’événement a commencé le 8 mai avec une soirée de slam présentée à guichets fermés, en collaboration avec Slam Rivière-du-Loup. Des invités spéciaux se sont greffés à la programmation et au souper-gala, dont Dominik Deschamps, le lauréat du 20e Tremplin de Dégelis, ainsi que les anciens participants et lauréats Phil Athanase, Camille Caron, Lise-Angela Ouellet, Rose Dionne et Camila Woodman. Le public a pu assister à des pique-nique et midis chantants et à des 5 à 7 un peu partout sur le territoire du Témiscouata.

Selon la coordonnatrice du Tremplin, Chantal St-Laurent, l’événement a réussi à renouveler son public en allant chercher une nouvelle clientèle âgée entre 40 à 55 ans. Les spectateurs présents dans la salle provenaient de partout au Québec.

Rappelons que le Tremplin de Dégelis a vu passer de nombreux artistes sur ses planches au cours des dernières années, dont : Maxime Landry, Sara Dufour, Sam Breton, Philippe Laprise, Ingrid St-Pierre, Klô Pelgag, André Sauvé et Ève Côté.