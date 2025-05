La Ruche d’art et le Café créatif récompensés au colloque d’Espace MUNI

À peine un an après l’ouverture de leurs portes, la Ruche d’art et le Café créatif récoltent les honneurs. La Ville de Rivière-du-Loup a reçu jeudi un prix pour ses deux nouveaux espaces communautaires de la Maison de la culture, lors du 34e colloque annuel d’Espace MUNI, à Victoriaville.

La conseillère municipale Édith Samson, aussi présidente de la Commission loisirs, sports et communautaire, et Alexandra Cloutier, coordonnatrice à la culture, sont allées cueillir le prix «Vivre ensemble», dans la catégorie des municipalités de 20 000 habitants et plus. Cette distinction souligne une initiative municipale favorisant l’inclusion, la cohésion sociale et la participation citoyenne. Elle met en lumière des actions ayant un impact positif et durable sur la communauté en encourageant la diversité, la solidarité et le bien-être collectif.

La Ruche d’art est un espace artistique communautaire, où tous les citoyens peuvent venir bricoler librement ou lors d’ateliers de création. Le café adjacent se veut lui aussi un lieu rassembleur, où la population peut se rencontrer et tisser des liens, que ce soit lors d’un vernissage ou d’un café-rencontre. Ces espaces, conçus pour que la communauté se les approprie, favorisent les gestes d’entraide, le partage de connaissances et les rencontres intergénérationnelles, dans un esprit d’ouverture et de collaboration.

Espace MUNI est un organisme qui a pour mission d’accompagner les municipalités afin d’améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et citoyens.