L’autrice Rébecca Déraspe gagne le prix Jovette-Marchessault

Alors que sa pièce de théâtre «Janette» suscite l’intérêt de toute la province, l’autrice originaire de Notre-Dame-du-Portage Rébecca Déraspe a remporté, le 28 avril, le prix Jovette-Marchessault qui vise à reconnaître le rayonnement et la contribution des femmes artistes du milieu théâtral montréalais.

Ce prix, remis par le Conseil des arts de Montréal et le Théâtre Espace Go, est accompagné d’une bourse de 20 000 $. «C’est avec une immense fierté que nous remettons le Prix Jovette-Marchessault à Rébecca Déraspe, une autrice sensible, vive et prolifique à la carrière impressionnante. Son besoin ardent de réparer le monde, palpable dans son écriture et faisant écho au climat politique actuel, nous rappelle à quel point nous avons besoin des voix d’artistes comme elle. Le Conseil des arts de Montréal est fier de célébrer sa plume exceptionnelle, qui fait rayonner le Québec et Montréal à l’étranger», a partagé la directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé.

Cette distinction porte le nom Jovette Marchessault (1938-2012) afin de rendre hommage à cette artiste et dramaturge autodidacte dont l’œuvre est résolument féministe. «Ce prix, qui porte le nom d’une femme qui avait à cœur de garder les voix de ses prédécesseures bien vivantes, m’émeut si fort. J’ai cette impression vertigineuse que Jovette Marchessault me prend la main pour me donner la force vive de continuer à témoigner du monde. Sur mes épaules, sur mon dos, dans mes heures d’errance face à mon ordinateur, s’ajoutent les mains de mes contemporaines, de mes contemporains, qui, en m’accordant ce prix, me font cadeau de leur soutien magnifique, nécessaire», a déclaré Rébecca Déraspe, par communiqué de presse. Elle a aussi souligné le travail de toutes les autrices qui prennent parole par leur écriture.

L’appel de candidatures 2024‐2025 du prix Jovette-Marchessault s’adressait aux autrices en théâtre, pour des créations originales, des réécritures ou des adaptations artistiques uniquement. Les deux finalistes sont Annick Lefebvre et Marie-Christine Lê-Huu.

La pièce de théâtre «Janette» de Rébecca Déraspe raconte, à travers le vécu de Janette Bertrand, les grands chamboulements de la société québécoise et l’avancement des droits des femmes. La comédienne Guylaine Tremblay porte ce personnage plus grand que nature.

Cette oeuvre est présentée au théâtre Jean-Duceppe de Montréal jusqu’au 17 mai. Elle sera ensuite à la salle Albert-Rousseau de Québec du 26 au 29 juin.

