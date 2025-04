Le Stage band de l’école secondaire de Dégelis gagne un premier prix

Le Stage band de l’école secondaire de Dégelis a remporté le 12 avril le premier prix lors du festival de musique «The Big Apple Classic» de New York, aux États-Unis, avec une note de 90,3 %. Le professeur de musique Dany Provencher se dit particulièrement fier de voir que la motivation et le dynamisme de son groupe ont été récompensés.

La formation musicale de Dégelis regroupe des élèves de tous les niveaux, de la première à la cinquième secondaire. Ils ont trois périodes de musique par cycle de dix jours. Certains musiciennes et musiciens font le choix de pratiquer sur l’heure du midi et le soir à la maison afin de s’améliorer.

«La raison pour laquelle on est agréablement surpris, c’est qu’ils nomment les gagnants, toutes catégories confondues», souligne Dany Provencher. Le Stage band de Dégelis s’est donc démarqué parmi neuf groupes différents, des orchestres symphoniques, harmonies, groupes de jazz et chorales.

«Quand ils ont joué, ils ont fait leur meilleure performance de l’année, selon moi. Ils étaient précis, joyeux, c’était beau à voir […] Ils étaient très justes rythmiquement. Le juge a souligné leur attitude, le plaisir qu’ils avaient à jouer, le fait qu’il fassent des solos par cœur en avant. Ça a marqué beaucoup de points», ajoute le professeur de musique.

Parmi les quatre trophées destinés aux solistes qui ont été remis lors de l’événement, le Stage band de Dégelis en a remporté deux. William Martin s’est distingué pour son solo de batterie dans la chanson «Frankenstein» d’Edgar Winter et Maéli Landry a remporté un trophée pour sa performance vocale lors de la chanson «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman» de Carole King.

Le Stage band de Dégelis a aussi interprété une troisième pièce lors de cette compétition. Un arrangement du thème original de Spiderman arrangé par Dany Provencher, comprenant un solo de saxophone ténor.

Le Stage band de l’école secondaire de Dégelis sera par ailleurs en spectacle gratuitement le mercredi 23 avril à 19 h 30 au cinéma de Dégelis afin de remercier les commanditaires et les partenaires qui ont permis aux élèves de participer au voyage et au concours musical à New York.