Un record et des conférences pour la bibliothèque Françoise-Bédard

Le loisir littéraire a le vent dans les voiles à Rivière-du-Loup, encore plus depuis le réaménagement et l’agrandissement de la bibliothèque municipale Françoise-Bédard. En pleine Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, la Ville annonce que la bibliothèque a fracassé un record de prêts en mars dernier, dépassant pour la première fois non seulement les 14 000 documents empruntés en un mois, mais atteignant même les 15 000 prêts.

«Nous sommes renversés par l’engouement des lecteurs et lectrices, qui sont toujours plus nombreux à fréquenter nos lieux et qui reviennent toujours plus souvent. On sent que les gens ont besoin de se réfugier dans la lecture et qu’ils aiment flâner dans nos salles», témoigne Sylvie Michaud, bibliothécaire responsable.

Surfant sur cette vague, la bibliothèque poursuit sa programmation hiver-printemps avec des activités originales et captivantes. Ainsi, le jeudi 1er mai à 19 h, l’harmoniciste matanais John Kerkhoven proposera une conférence sur le rôle de cet instrument à vent dans la musique traditionnelle provenant des deux bords de l’Atlantique, suivie d’un spectacle de «musique à bouche». Le 15 mai, toujours à 19 h, ce sera au tour de l’autrice de Mont-Joli Isabelle Berrubey d’émerveiller l’auditoire avec des représentations historiques, des jeux et des déguisements inspirés par le Moyen Âge.

Entre ces deux dates, c’est le Médialab qui conviera les créatifs de 8 ans et plus à la confection d’une BD, le samedi 10 mai, de 13 h à 15 h. Des formations numériques pour les aînés y sont aussi toujours proposées.

Pour tous les détails sur la programmation, les citoyens peuvent la consulter en ligne au VilleRDL.ca/MesLoisirs.