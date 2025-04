Soleil Launière en spectacle au Cabaret Musique

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente le nouveau spectacle de l’artiste Soleil Launière, «Taueu», le vendredi 25 avril 2025, à 20 h, au Cabaret Musique de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Innue originaire de Mashteuiatsh sur les rives du lac Pekuakami, Soleil Launière vit et œuvre à Montréal. Artiste multidisciplinaire alliant le chant, le mouvement et le théâtre tout en passant par l’art performance, elle entremêle la présence du corps bi-spirituel et l’audiovisuel expérimental tout en s’inspirant de la cosmogonie et l’esprit sacré des animaux du monde Innu. À l’automne 2023, Soleil Launière dévoile son premier album «Taueu», explorant les thèmes du territoire, de la féminité, d’identité de genre et de matriarcat, «Taueu» est un album soul-roots empreint de tonalités pop et d’arrangements magnétiques qui nous entraînent dans un univers mystérieux et un espace lénifiant.

Accompagnée de Joséphine Bacon qui lui a enseigné l’innu-aimun, ses chansons mêlent le français, l’anglais, l’innu-aimun, et une langue inventée par Soleil dans un processus de réappropriation d’identité culturelle et de langage. Sur scène, avec les musicien.ne.s aguerri.e.s de CHANCES (Chloé Lacasse, Geneviève Toupin, Vincent Carré) et Simon Walls, elle allie les harmonies vocales et les percussions fortes, à l’art performance. Ce tout nouveau projet soul-roots intrigant transporte l’audience dans une expérience profonde et saisissante.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.