L’humoriste Neev en spectacle au Centre culturel Berger pour la première fois en solo

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente le nouveau spectacle de Neev, «Pas besoin d'ajouter la sauce», le jeudi 24 avril 2025, à 20 h, au Centre culturel Berger.

Neev roule sa bosse dans le milieu de l’humour depuis plusieurs années, tant à la télévision et à la radio que dans de nombreux festivals partout à travers le pays. Après avoir sillonné le Québec en première partie de Louis-José Houde, il présente maintenant son tout premier one-man show.

Dans ce spectacle, Neev pose un regard sur ce que nous sommes en tant que société. Il prend plaisir à mettre en lumière les petits travers de notre quotidien. Non seulement il nous fait part de ses réflexions, mais il nous parle avec beaucoup de sensibilité de ses origines multiples, d’intégration, et ce, sur un ton personnel et sans flafla. Avec sa personnalité attachante, son rire chaleureux et son humour bien ficelé, Neev est déjà parfaitement épicé; pas besoin d’ajouter la sauce.

Véritable guerrier de l’humour, Neev attaque la scène avec son humour mordant et éloquent. Avec ses origines marocaines et française, ainsi que son éducation québécoise, Neev fait voyager son public dans ses plus grands délires comiques, sans demi-mesure.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.