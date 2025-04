Steve Pelletier lance un nouvel album de musique métal

L’auteur-compositeur-interprète de Saint-Antonin, Steve Pelletier, a fait paraître le 13 mars un nouvel album de musique métal intitulé «The Edge». Il a composé les cinq chansons, les a enregistrées et produites lui-même à partir de son studio personnel.

Pour cette nouvelle création, il a appris à chanter et à faire du «screaming» pour inclure sa voix dans ses pièces musicales. «Je trouvais qu’il manquait quelque chose. J’ai créé mes chansons en conséquence. Ça fait trois ans que je travaille sur cet album», explique Steve Pelletier.

Il s’est entouré de trois musiciens qui l’accompagnent sur scène lors des spectacles : Jessie Rioux, Vincent Roy et Simon-Pierre Michaud. «J’ai fait l’acquisition d’équipements pour mettre le paquet et que ça ressemble le plus possible à l’album», précise le guitariste et chanteur.

L’album «The Edge» présente une histoire en cinq chansons d’une jeune femme troublée qui a des idées noires. «Tout au long des chansons, c’est la suite de ce qu’elle vit pendant qu’elle est endormie et qu’elle rêve. Dans la dernière chanson, on constate qu’elle veut s’accrocher à la vie et régler ses problèmes», ajoute Steve Pelletier.

Charpentier-menuisier de formation, il joue de la musique par passion depuis qu’il a 10 ans. «S’il y a une personne de plus qui aime ma musique et qui m’écoute, ça me rend heureux», conclut-il. Après un premier spectacle à la P’tite Grenouille de Rivière-du-Loup le 28 mars avec les groupes Vortex et Chaotic Symbios, Steve Pelletier souhaite faire d’autres prestations dans la région en 2025.

Son nouvel album «The Edge» est disponible en version digitale sur les plateformes de musique et ses réseaux sociaux. Steve Pelletier a lancé son tout premier album de musique métal instrumentale «Inner Scream» en septembre 2021.

La chanson «Falling Tear» de Steve Pelletier, parue le 18 décembre 2024 :