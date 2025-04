Création de la bourse de création musicale Olivier-Martin au Bas-Saint-Laurent

Mathieu Barrette et les Saint-Thomas est le nouveau projet de conte, chanson et «spoken word» de l'artiste multidisciplinaire originaire de Trois-Pistoles. En 2020, on lui diagnostique un cancer incurable : un lymphome T non hodgkinien qui l'emporterait vraisemblablement au cours des deux prochaines années. Il se lance alors dans l'écriture ...