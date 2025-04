Mathieu Barrette et les Saint-Thomas dévoile le premier extrait d’un album éponyme

Mathieu Barrette et les Saint-Thomas est le nouveau projet de conte, chanson et «spoken word» de l'artiste multidisciplinaire originaire de Trois-Pistoles. En 2020, on lui diagnostique un cancer incurable : un lymphome T non hodgkinien qui l'emporterait vraisemblablement au cours des deux prochaines années. Il se lance alors dans l'écriture frénétique de plus de 52 chansons, dont 8 d'entre elles forment le premier album, co-réalisé par Raphaël D'Amours et Simon Godin, et la trame musicale du spectacle La dernière histoire de toute ma vie, à paraître en 2025.

«Plus tard, ils m’ont rappelé pour me dire qu’il y avait eu erreur de diagnostic, que le lymphome T non hodgkinien qui m’accapare, bien qu’incurable, est beaucoup moins agressif que celui identifié au départ, remontant drastiquement mon espérance de vie à 25-30 ans. À ce moment-là, un peu plus de cinq semaines se sont écoulées depuis l’annonce initiale, période m’ayant permis de faire l’expérience de la fin imminente et prévisible de ma propre vie», raconte l'artiste.

Il a lancé, le 15 avril, le premier extrait de ce projet, «Ne me tue pas en douceur stp», disponible sur toutes les plateformes. Barrette y fait l’apologie du choc franc, de la rupture claire et directe, et de l’amour qui émerge des épreuves et de la maladie.

Le vidéoclip, un montage de vidéos libres de droits disponibles sur pexels.com, est à l’image du projet, à livre ouvert, dépourvu d’artifices, en misant sur le savoir-faire de vrais humains, de certains des meilleurs artistes, artisans et professionnels de la scène musicale québécoise.