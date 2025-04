Les Grandes Fêtes Telus dévoile sa programmation 2025

Le festival Les Grandes Fêtes TELUS dévoile la programmation de sa 19e édition, qui aura lieu au parc Beauséjour de Rimouski du 31 juillet au 3 août 2025. Au menu: 3 Doors Down, deadmau5 et Robin Schulz, X Ambassadors, K.Maro, Jonathan Roy, et Matt Lang, sont parmi les artistes phares.

Les billets ont été mis en vente dès midi mardi sur le site Web des Grandes Fêtes TELUS. Des laissez-passer seront mis en vente en quantité limitée. Ces laissez-passer en admission générale, auxquels s’ajoutent des options en zone V.I.P. Chill Coors Light et Avant-Scène Desjardins, donneront accès à quatre soirs de spectacles d’envergure internationale aux genres variés sur la scène Loto-Québec.

«Le parc Beauséjour de Rimouski sera festif et dansant pour la 19e édition des Grandes Fêtes TELUS. Notre équipe est fière d’accueillir de grands noms de la musique électronique, rock, pop et country, tout en mettant en valeur les artistes d’ici. Avec cette programmation variée, nous restons fidèles à notre vision : plus de monde, plus d’artistes, plus de fun, plus de rayonnement, plus d’accessibilité ! Le dimanche 3 août marquera une grande première avec une programmation 100 % new country dès 13 h sur la scène Hydro-Québec, qui se poursuivra sur la scène Loto-Québec pour le reste de la journée. Nous nous sommes fait un point d’honneur d’écouter les festivalières et festivaliers pour concevoir une programmation qui leur ressemble. Une soirée country ? Elle est là ! Des nouveaux artistes ? La presque totalité en est à sa première visite aux Grandes Fêtes !», souligne Annie-Claude Beaulieu directrice générale du festival Les Grandes Fêtes TELUS

Scène Loto-Québec : musique électronique, rock, pop et country au menu

Le sol du parc Beauséjour se transformera en immense plancher de danse pour l’ouverture le jeudi 31 juillet avec un programme double de musique électronique : les DJ deadmau5 et Robin Schulz. Cette première soirée sur la scène Loto-Québec débutera avec la prestation du chanteur, rappeur et compositeur montréalais d’origine libanaise K.Maro.

Le vendredi 1er août sera pop et rock avec la venue du groupe new-yorkais X Ambassadors. Après avoir offert des spectacles dans plus de 30 pays, l’auteur-compositeur-interprète Jonathan Roy réchauffera les planches de la scène Loto-Québec avec sa musique pop aux notes reggae. Cette seconde soirée débutera tout en rires avec la venue de l’humoriste Christine Morency.

Le samedi 2 août sera rock et festif avec l’accueil du groupe américain 3 Doors Down. Le populaire groupe des années 90 sera de passage aux Grandes Fêtes TELUS après huit années d’absence au Québec. Le quatuor du Saguenay – Lac-Saint-Jean Québec Redneck Bluegrass Project réchauffera la foule avec sa musique aux racines folk, trad, bluegrass et punk. Le chanteur Jérôme 50 ouvrira, pour sa part, cette troisième soirée avec une performance colorée aux influences punk, ska et folk.

À la demande générale, le festival présente une programmation 100 % new country, autant sur la scène Loto-Québec que la scène Hydro-Québec, pour la dernière journée de l’événement, le dimanche 3 août. Le chanteur Matt Lang enflammera la foule en amenant Nashville au Québec avec la présentation du spectacle de son plus récent album All Night Longer. L’auteur-compositeur-interprète new country francophone Francis Degranpré ouvrira la toute dernière soirée du festival sur la scène Loto-Québec.

Scène Hydro-Québec : talents locaux et hommages aux monuments de la musique

Encore cette année, Les Grandes Fêtes TELUS et Hydro-Québec sont fières d’offrir des spectacles gratuits à toute la population ainsi qu’aux festivalières et festivaliers en après-midi, à l’agora du parc Beauséjour. Dès 14 h le vendredi 1er août, le public pourra assister aux généreuses prestations des groupes locaux Approche Chromatique et Julep Julep, alors que Noé Talbot et un hommage aux Cowboys Fringants, offert par le groupe JAB, seront présentés dès 14 h le samedi 2 août. Le dimanche 3 août présentera un feu roulant de musique new country dès 13 h sur la scène Hydro-Québec avec le duo gaspésien Alex et Caro, suivi d’un hommage à Luke Combs, par Best of Me. Afin d’ajouter à cette grande célébration de la musique new country, Tim Hortons distribuera des breuvages gratuits au public réuni à l’agora du parc Beauséjour en après-midi le dimanche.

Dès 16 h, les festivalières et festivaliers détenant un accès au site principal du festival

pourront s’y rendre pour assister à d’autres spectacles new country sur la scène Loto-Québec.

Pour une seconde année, le duo d’animateurs composé de Anick Dumontet et Pascal Morrissette sera de retour pour l’enregistrement de l’émission Roue de fortune. L’enregistrement de l’émission se déroulera dès 16 h 15 le dimanche 3 août sur la Scène Loto- Québec.



Comme le veut la tradition, le festival clôturera sa 19e édition en illuminant le ciel rimouskois

avec les feux d’artifice TELUS.