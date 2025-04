L’Orchestre de chambre du Littoral présente le spectacle Kourage symphonique

L’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) présentera un événement musical d’envergure qui promet d’émerveiller les spectateurs : Kourage symphonique, un concert unique mettant en vedette l’Orchestre de chambre du Littoral et dont l’invité sera l’artiste louperivois Kourage (Benoit Ouellet). Ce concert aura lieu le dimanche 4 mai à 15 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Pour un après-midi seulement, l’Orchestre de chambre du Littoral convie le public à explorer l’univers musical de Kourage, alors que son album «Posthume» prendra vie en version symphonique.

La richesse et la grande sensibilité des arrangements signés Antoine Létourneau-Berger et William Guay seront magnifiées par plus de vingt musiciens sous la direction de Carey Brady. Pour cette occasion spéciale, Kourage sera également accompagné de ses musiciens complices habituels.

Lauréat du concours Ma première Place des Arts, Kourage s’impose comme un artiste incontournable de la scène musicale louperivoise et au Québec. Ce concert représente une occasion unique de découvrir son travail dans une toute nouvelle dimension symphonique.

En première partie de cette performance inédite, l’Orchestre de chambre du Littoral transportera le public avec la «Simple Symphony» de Benjamin Britten. L’ensemble interprétera également une composition originale, «Les souvenirs détricotés», signée par Florent Legault, enseignant à l’ÉMAC et membre de l’orchestre.

Les billets sont présentement en vente en ligne sur le site de Rivière-du-Loup en spectacles. Les enfants de 12 et moins pourront assister gratuitement.