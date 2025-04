Le Tremplin de Dégelis sélectionne 28 participants pour sa 25e édition

Le festival le Tremplin de Dégelis annonce que 28 artistes émergents de l’humour et de la chanson ont été sélectionnés pour participer au concours de sa 25e édition. Du 12 au 18 mai, ces talents de la relève, en provenance du Québec et du Nouveau-Brunswick, se produiront devant plus de 2 000 spectateurs.

Depuis 25 ans, le Tremplin n’a cessé de grandir pour devenir un événement culturel incontournable de la francophonie. Pour marquer cette édition anniversaire, le festival proposera un voyage dans le temps avec des retours en images sur les éditions précédentes, des témoignages d’anciens porte-paroles et professionnels de l'industrie, ainsi que des apparitions surprises d’artistes des éditions antérieures.

Pour souligner cet anniversaire, le souper-gala-bénéfice du samedi 17 mai réunira cette année l’artiste invitée Lunou Zucchini et des artistes de renom ayant un lien fort avec le Tremplin: Mario Tessier, porte-parole de la 19e édition, ainsi que les anciens participants et lauréats Maxime Landry, Marc-André Fortin, Phil Athanase, Camille Caron, Lise-Angela Ouellet, Rose Dionne et Camila Woodman. Ce spectacle haut en couleur sera orchestré sous la direction artistique de Simon Morin.

Les 28 artistes de la relève auront l’occasion de rayonner dans quatre catégories distinctes : Auteur·trice-compositeur·trice-interprète (13 ans et plus); Interprète (17 ans et moins); Interprète (18 ans et plus); et Humour (18 ans et plus). Véritable tremplin pour les artistes émergents francophones en chanson et en humour, le festival remettra 60 000 $ en prix, bourses et formations aux participants du concours, en plus d’offrir 100 heures de formations animées par des professionnels de l’industrie avant et pendant l’événement.

Tous les spectacles du concours seront présentés à la Place Desjardins de Dégelis et diffusés en direct sur le web. L’animation sera assurée par Jean-François Baril, porte-parole du festival pour la quatrième année consécutive, sous la direction artistique d'Isabelle Cyr.

Les artistes de la relève seront accompagnés par un orchestre de cinq musiciens sous la direction musicale de Sylvain Audet. La chanteuse Lunou Zucchini, artiste invitée de cette édition, électrisera la salle tous les soirs avec son univers pop.

Le 8 mai aura lieu une soirée de slam en collaboration avec Slam Rivière-du-Loup et des jeunes de l’école secondaire de Dégelis. Le 9 mai, le concours LOL – Mort de Rire ! Est, mettra en vedette des jeunes humoristes de 18 ans et moins du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les demi-finales en chanson se dérouleront les 14 et 15 mai. La demi-finale en humour est prévue le 16 mai. La grande finale prendra place le 18 mai.

Le Tremplin c’est aussi une semaine de vitrines musicales gratuites dans la région. Des 5 à 7 et des midis chantants seront présentés au grand public sur le territoire de la MRC. Des vitrines musicales seront aussi proposées dans des écoles du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ainsi que dans des résidences pour personnes âgées.

Plusieurs artistes ont profité du Tremplin de Dégelis comme rampe de lancement dont Lou-Adriane Cassidy, Boucar Diouf, Maude Cyr-Deschênes, Sophie Pelletier, Amélie Veille et Guillaume Pineault.