Cinquième soirée de la saison régulière de Slam Rivière-du-Loup

Le festival le Tremplin de Dégelis annonce que 28 artistes émergents de l’humour et de la chanson ont été sélectionnés pour participer au concours de sa 25e édition. Du 12 au 18 mai, ces talents de la relève, en provenance du Québec et du Nouveau-Brunswick, se produiront devant plus de 2 000 spectateurs. Depuis 25 ans, le Tremplin n’a cessé de ...