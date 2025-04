Sortie 2025 : exposition de fin d’études en arts visuels

Le festival Les Grandes Fêtes TELUS dévoile la programmation de sa 19e édition, qui aura lieu au parc Beauséjour de Rimouski du 31 juillet au 3 août 2025. Au menu: 3 Doors Down, deadmau5 et Robin Schulz, X Ambassadors, K.Maro, Jonathan Roy, et Matt Lang, sont parmi les artistes phares. Les billets ont été mis en vente dès midi mardi sur le site ...