Retour du Vide-ateliers d’artistes à Rivière-du-Loup

Après avoir lancé son livre «Fais le mâle, mais fais-le bien» et avoir reçu le titre de lauréat citoyen 2024 du concours masculinité positive de l’organisme Des Hommes qui changent, Éric Trudel fait un pas de plus dans la promotion d’une masculinité saine avec son spectacle d’humour, de slam et de réflexion. Il le présentera le dimanche 13 avril ...