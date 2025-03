Le phare de l’île Verte en vedette à Télé-Québec

L’équipe de tournage de l’émission «Bien bâti» diffusée à Télé-Québec s’est rendue l’automne dernier au phare de l’ile Verte afin de mettre en valeur cet élément du patrimoine bâti, au cœur du fleuve Saint-Laurent.

Jean Cloutier et Jocelyn Lindsay ont participé au contenu de cette émission, qui sera présentée le mardi 22 avril à 19 h 30. L’animateur du magazine «Bien bâti», André Robitaille, part à la rencontre de personnes et d’organismes qui se sont lancés dans la restauration et la rénovation d’édifices ancestraux.

La deuxième saison de l’émission qui s’intéresse au patrimoine bâti et aux histoires humaines qui se cachent derrière ces bâtiments débutera le 1er avril. Elle est disponible à la télé, sur le web et sur l’application de Télé-Québec.