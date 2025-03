Cinédit présente l’Oscar du meilleur long métrage documentaire à Rivière-du-Loup

Le cinéclub louperivois Cinédit propose au public bas-laurentien la projection du documentaire «No Other Land», récipiendaire du plus récent Oscar du meilleur long métrage documentaire. Le long métrage sera présenté le 31 mars à 19 h au Cinéma Princesse de Rivière-du-Loup.

Au total, le film a remporté 69 prix sur une centaine de nominations dans les plus grands festivals de cinéma du monde. «No Other Land» est le fruit d’un collectif israélo-palestinien de quatre activistes qui relate l’éviction forcée par les forces israéliennes de la communauté cisjordanienne de Masafer Yatta. Basel Adra, un jeune activiste, capte sur caméra depuis des années les images de la destruction graduelle de sa terre natale. Il se lie d’amitié avec Yuval Abraham, un journaliste israélien qui veut l’aider dans sa quête de résistance et de justice.

Malgré un tournage marqué par l’oppression et la violence, dont deux saisies par l’armée israélienne de caméras et d’ordinateurs, le collectif réussit à compléter le film qui porte un message d’espoir et de réconciliation possible entre deux peuples.

Ce film, à la fois poignant et bouleversant, retrace le combat acharné d’un peuple pour sa survie tout en mettant en lumière une amitié sincère née au cœur de l’horreur. Il s’achève à la veille des événements du 7 octobre 2023, laissant en suspens une question essentielle adressée au monde entier.

L’équipe de Cinédit a dû travailler d’arrache-pied pour réussir à programmer ce film. C’est Arnaud Beaudoux, responsable de la programmation, qui a dû amorcer les négociations avec le distributeur américain afin de faire parvenir de France une copie en version originale sous-titrée en français. La diffusion du long métrage est encore extrêmement limitée au pays, ce qui rend sa projection en sol louperivois encore plus pertinente.

Les billets peuvent être achetés directement à la porte. Le cinéclub Cinédit est un projet porté par l’organisme Vues dans la tête de Rivière-du-Loup et soutenu par la SODEC et Téléfilm Canada.