Célébrer et soutenir les artistes locaux du Témiscouata au Grand bazar culturel

Le BeauLieu Culturel du Témiscouata (BLCT) la population à célébrer la culture régionale lors du Grand Bazar Culturel, qui se tiendra le samedi 5 avril, de 10 h à 17 h, dans ses locaux. Une quinzaine d'artistes et d’artisans seront sur place pour l’occasion.

Inspiré par les racines communautaires du BLCT, cet événement annuel rappelle le tout premier grand bazar ayant permis la fondation de l'organisme grâce à la mobilisation populaire. Dans un contexte actuel marqué par des coupures gouvernementales significatives dans le milieu culturel, il est essentiel pour la communauté de manifester activement son soutien aux artistes locaux, croit l’organisation.

Cette journée spéciale mettra en vedette une variété d’artistes et artisans de la région, notamment Joe Rivard (écrivaine), Sylvie April (artiste en collages recyclés), Éric Trudel (écrivain, slameur et humoriste), La Barbichette (artisans en mohair), Les Fermières (artisanat traditionnel), Créations Tertoc (bijoux en écorce de cerisier), Caroline Pelletier (couture et crochet), Claudine Cousineau (artiste multidisciplinaire), Sylvie Dumont (macramé et tapisserie), Catherine Lamarre (art textile), Le Tremplin (billets culturels), Myria Ouellet (articles décoratifs) et Art Nuance (toiles).

En plus de la possibilité de rencontrer les exposants et d'acquérir des œuvres originales, le public pourra participer à diverses activités tout au long de la journée, incluant un encan silencieux, des tirages et un encan classique en formule 5 à 7.

«Le Grand Bazar Culturel, c’est l'occasion idéale de découvrir la richesse culturelle de notre région tout en contribuant activement à son dynamisme. Chaque achat, chaque participation, chaque visite constitue un appui direct à nos artistes et au développement culturel local», souligne Annie Desrochers, directrice générale du BLCT.

Les fonds recueillis lors de l’événement serviront à financer davantage d'activités culturelles et à renforcer le soutien offert aux créateurs et aux artistes du Témiscouata.

L’entrée est libre, et toute la communauté est attendue pour cette grande fête culturelle.