La cuisine sauvage sur feu de bois avec Billy Rioux

Billy Rioux est historien de formation, mais c’est aussi un aventurier reconnu et ce que l’on appelle communément un gars de bois, ou, dans le jargon un «bushcrafteur». À ce propos, il est l’auteur d’un livre fort populaire dans le milieu, «Bushcraft, la survie relaxe». Le voilà de retour avec un autre opus, cette fois consacré à la cuisson sur feu de bois.

Le livre de 224 pages nous invite à redécouvrir l’art de la cuisine en plein air à travers des méthodes simplifiées de cuisson sur feu de bois. Au total, 60 recettes sont présentées. Pour l'occasion, le natif de Saint-Antonin a collaboré avec Marie-Sophie Picard, assistante cheffe de Colombe St-Pierre, du célèbre restaurant «Chez St-Pierre».

Si Billy Rioux reconnait qu’il est un «gars de bois», ses écrits et ses aventures ont aussi pour but d’inciter la population à s’intéresser à la forêt, à y passer du temps. «Je veux que les gens explorent et redécouvrent la forêt. Avec mon livre sur le bushcraft, j’occupais la forêt, cette fois, c’est moins physique, mais plus sensoriel, on y goute.»

Ces deux livres se veulent donc complémentaires. «On passe de l’occupation, de l’habitation au goûter [rires]. Ça s’inscrit en continuité avec tout ce que je fais», ajoute l’auteur.

Pour Billy Rioux, passionné de techniques ancestrales nord-américaines, l'autonomie en plein air est vitale. Ses propositions culinaires vont donc dans le même sens. Son art de la cuisine en plein air se découvre à travers des méthodes simples et accessibles de cuisson sur feu de bois.

Les recettes ont été élaborées avec une volonté évidente de s’adapter à tous les niveaux de compétence et à toutes les saisons. Les explications détaillées de Billy couvrent tous les aspects de la préparation des repas sur le feu, qu’il s’agisse de l’entretien de l'incontournable poêle en fonte, de l’aménagement d’espaces pour cuisiner en toutes saisons, du choix de l’essence de bois selon son pouvoir calorifique ou des méthodes de cuisson pour obtenir ce goût de fumée qui caractérise la cuisson sur feu de bois.

Publié aux Éditions de l'Homme, «La cuisine sauvage sur feu de bois» est l'un des (très) rares livres publiés en français qui enseigne et met en scène des techniques de cuisson rustiques, tout en guidant le lecteur de l'équipement à se procurer jusqu'à l'identification, la cueillette et la consommation des végétaux boréaux.

Le livre «La cuisine sauvage sur feu de bois» sera disponible en librairie dès le 19 mars.