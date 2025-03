Les Années Jukebox en spectacle à Saint-Mathieu-de-Rioux

Le Comité des loisirs Fleur de Lys présente un événement musical d’envergure : le spectacle du groupe Les Années Jukebox. Ce groupe rimouskois composé de dix musiciens et chanteurs du Bas-Saint-Laurent fera vibrer la salle multifonctionnelle de Saint-Mathieu-de-Rioux le 29 mars prochain, dès 20 h, pour une soirée rétro qui promet de replonger le public dans l’ambiance enivrante des grandes décennies musicales.

Reconnu pour son énergie contagieuse et son répertoire incontournable, Les Années Jukebox interprètent les plus grands succès d’antan avec passion et authenticité. Ce spectacle sera l’occasion idéale pour chanter, danser et revivre les classiques qui ont marqué plusieurs générations. Voici quelques artistes de leur répertoire : Elvis Presley, Paul Anka, The Coasters, The Platters, Frankie Valli & The Four Seasons, McGuire Sisters, The Supremes, Engelbert Humperdink, The Shirelles, Patsy Cline, Brenda Lee, The Monkees, Dany & The Juniors, Jerry Lee Lewis, Little Richard, chanteurs québécois, chanteurs français et plusieurs autres.

Le Comité des loisirs Fleur de Lys mise sur cet événement majeur pour rassembler la communauté et offrir une expérience festive aux amateurs de musique rétro. Il espère une forte participation afin de soutenir les initiatives locales et encourager la tenue d’autres événements culturels dans la région.

Le comité tient à remercier les entreprises du milieu qui soutiennent la tenue de ce spectacle : Le Charbon des Basques, District B, Le Refuge du Vieux héron, Le Domaine de l'île, Le Chalet Le Riverain, le Garage JP Vaillancourt (Sabin) et le Garage Michel Vaillancourt.

Les billets sont en vente dès maintenant au Marché de chez nous à Saint-Mathieu-de-Rioux et chez Kadorama à Trois-Pistoles. Les places sont limitées.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter Mélanie Paquet au 418-738-2074.