Une exposition citoyenne à la Maison du notaire de Trois-Pistoles

En vue d’une exposition intitulée «Intérieurs» qui aura lieu à la Maison du notaire de Trois-Pistoles à l’été 2025, le centre d’art invite les citoyens des Basques à soumettre un objet d’art qui leur est cher. Les objets sélectionnés pourraient se retrouver en photo ou en réel dans l’exposition. Cet objet peut être un dessin, une peinture, une sculpture, une photo, un émail sur cuivre ou tout autre techniques ou médiums.

Ce projet, initié par le commissaire Yves Amyot, vise à faire découvrir les œuvres et objets d’art que possèdent les résidents des Basques et leur relation avec ces objets. L’exposition réunira donc un amalgame des objets présentés par les citoyens et aussi des œuvres de l’artiste matanaise Geneviève Thibault.

Dans son travail, Mme Thibault s’intéresse particulièrement aux rôles et aux significations de la maison dans nos vies. En utilisant une approche multidisciplinaire de la photographie, elle explore la relation entre les objets d’art, le contexte de leur présentation dans les maisons et l’expérience que l’on en fait. Ainsi, dans le cadre de ce projet, l’artiste utilisera les objets d’art des personnes citoyennes et leurs histoires comme inspiration dans la création d'œuvres originales.

Pendant plus de 20 ans, M. Amyot a dirigé le centre Turbine, qui a comme mission de créer des liens entre les artistes professionnels et différentes communautés. Son travail de pédagogue permet de faciliter la rencontre entre la réalité des arts actuels et des milieux communautaire et scolaire.

Vous possédez une toile originale qui a une histoire spéciale? Une sculpture de votre grand-père? Une photo un peu magique? Une sérigraphie chère à votre cœur? On veut connaître leur histoire!

COMMENT PARTICIPER?

Les intéressés doivent envoyer une photo de l'œuvre (prise avec un téléphone cellulaire), décrire l’importance qu’elle a pour eux de même que les raisons pour lesquelles ils l’aiment (max. 50 mots), puis préciser l’endroit où elle se trouve dans leur maison.

Le tout doit être transmis par courriel à [email protected] ou par texto au 581 472-0132, avant le dimanche 6 avril.