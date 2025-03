Une exposition de Robert M. Deschesnes à la bibliothèque de Montmagny

Robert M. Deschenes présente Plumes et Cieux : La symphonie des oiseaux du Québec, une exposition captivante qui célèbre la richesse et la beauté des oiseaux de notre région à la bibliothèque de Montmagny du 11 mars au 19 avril.

Cette exposition met en lumière le travail de Robert M. Deschênes, artiste peintre animalier naturaliste autodidacte. Animé par une passion profonde pour la nature et une fascination pour le monde animal, M. Deschênes consacre son talent à immortaliser la faune dans toute sa splendeur. Ses œuvres, empreintes de précision et d'émotion, révèlent la singularité de chaque espèce et témoignent de leur rôle essentiel dans notre écosystème.

À travers «Plumes et Cieux», les visiteurs sont invités à découvrir la diversité des espèces d’oiseaux du Québec. Chaque tableau, capture non seulement le plumage, les formes et les couleurs uniques de ces créatures ailées, mais aussi leur comportement, leur habitat et leur importance pour l’équilibre écologique.

Robert M. Deschenes est un artiste peintre animalier naturaliste autodidacte originaire de Ville Dégelis, et qui réside aujourd'hui à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Son talent et sa passion

pour la nature se reflètent dans chacune de ses créations. Fasciné par la beauté et la richesse du monde animal, il dédie son art à représenter la faune dans toute sa splendeur, en saisissant avec finesse les détails et les émotions qui rendent chaque espèce unique.

Plumes et Cieux : La symphonie des oiseaux du Québec est présentée du 11 mars au 19 avril à la Salle d'animation et d'exposition située au 138, rue St-Jean-Bapptiste Est à Montmagny.