L’École de musique Alain-Caron lance la série Concerts de la relève

L’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) de Rivière-du-Loup annonce la création des Concerts de la relève, une initiative visant à offrir une scène aux étudiants en musique de niveau postsecondaire et à faire rayonner de jeunes interprètes prometteurs.

Le premier rendez-vous de cette série mettra à l'honneur la clarinette avec un récital d'Éliott Tremblay, accompagné au piano par Michel-Alexandre Broekaert. Ce récital se tiendra ce dimanche 9 mars, à 14 h, à la salle de spectacles de l’ÉMAC située au 75, rue Sainte-Anne à Rivière-du-Loup.

Éliott Tremblay, élève du Conservatoire de musique de Rimouski de la classe de Ludovik Lesage-Hinse, présentera un programme captivant, naviguant entre romantisme, modernité et virtuosité, avec des œuvres de Marie Elisabeth von Sachsen-Meiningen, Alban Berg, Donald Steven, François Devienne et Aaron Copland.

Deux concerts de piano suivront les 13 et 27 avril. Ces derniers mettront de l’avant respectivement Jules-Alex Banville, Guillaume Aubertin-Hogue et Zachary Pilon-Robinson, puis Rébecca Skelling-Paquin, Jean Gabriel Otis et Élodie Brillant, tous des étudiants de Maurice Laforest provenant du Conservatoire de musique de Rimouski.

«Nous sommes ravis de pouvoir offrir une scène aux jeunes musiciens en début et de raviver cet esprit des matinées-concerts que notre public appréciait tant. Dans sa nouvelle formule, cette série de concerts se veut une belle façon de mettre en lumière la richesse de la relève musicale et d'encourager le talent de demain», affirme François Lévesque, directeur général de l'ÉMAC.

Chaque concert est présenté avec entrée libre, avec la possibilité de faire une contribution volontaire pour appuyer la mission de l’ÉMAC.