Une photo abstraite de Valérie Thériault-Deschênes remporte un premier prix

La photographe de Rivière-du-Loup Valérie Thériault-Deschênes a remporté le 1er prix du mérite remis par l’Association canadienne d’art photographique pour son œuvre abstraite intitulée «Cosmos» dans le cadre du concours individuel Beaux-arts (Fine Arts) 2025.

Sa photo, qui illustre des gouttes d’huile sur l’eau avec un fond arc-en-ciel, a obtenu le meilleur pointage de la catégorie «Abstrait». Pour ce concours qui se déroulait pendant le mois de janvier, les photographes devaient faire preuve de créativité dans la composition, l’utilisation de la lumière, des couleurs et de la forme et l’exécution de leurs œuvres.

La récipiendaire est fière d’avoir obtenu cette distinction puisqu’elle pratique la macrophotographie depuis peu. Valérie Thériault-Deschênes est par ailleurs membre du Club photo Kamloup depuis 2018.

L’Association canadienne pour l’art photographique regroupe 90 clubs photographiques membres et plus de 1 300 membres individuels du Canada et du monde entier.