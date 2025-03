Les finales régionales de la 46e édition de Cégeps en spectacle commencent

Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) annonce la tenue des finales régionales de la 46e édition de Cégeps en spectacle. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé, sera l'hôte de l'un des 5 spectacles, le samedi 15 mars à 19 h 30 au Centre de Création Diffusion de Gaspé. Cette soirée présentera les numéros lauréats des finales locales de 13 cégeps de l'Est du Québec.

Se produiront Alexis Bernard du Cégep de la Gaspésie et des Îles campus de Carleton en musique, Mathilde Grougnard et Séphora Manon du Cégep de Saint-Félicien en chant et théâtre, Arielle Benoit du Cégep de Matane en chant, Norah et Léo du Cégep de Chicoutimi en théâtre, Engrenage du Cégep de Baie-Comeau en danse, Phéromones du Collège d'Alma en chant et musique, Erika Desgagné du Cégep de Jonquière en chant et Raphaëlle Boivin du Cégep de Rimouski en théâtre et humour.

Félix Arseneault du Cégep de Rivière-du-Loup en chant et musique, Théophane Allah du Cégep de Sept-Îles en danse, Flavie Chénier et Dorothée Legast du Cégep de la Gaspésie et des Îles campus de Gaspé en chant, art oratoire et musique, Thomas Couture du Centre matapédien d'études collégiales en chant et musique ainsi que Jessy Renaud du Cégep de la Gaspésie et des Îles campus des iles-de-la-Madeleine en musique feront aussi partie du spectacles.

Les deux numéros gagnants de cette finale régionale décrocheront un accès à la finale nationale prévue le 26 avril au Cégep de Valleyfield, en plus de recevoir chacun une bourse de 750 $ offerte par Desjardins et le RIASQ. De plus, une multitude de prix seront remis parmi l'ensemble des finalistes régionaux, selon leur discipline artistique.

Les personnes qui souhaitent assister au spectacle peuvent se procurer des billets en ligne. L'événement sera également diffusé sur le Web. Pour connaitre les détails de la webdiffusion, il faut surveiller la page Facebook.

Simultanément, à des centaines de kilomètres plus loin, le Collège Montmorency et le Cégep Gameau accueilleront également sur scène une multitude d'étudiantes artistes talentueux. Une semaine plus tard, le samedi 22 mars, ce sera au tour du Cégep de Sherbrooke et du Cégep Marie-Victorin de braquer les projecteurs sur la relève artistique collégiale.

Au total, près d'une centaine de jeunes artistes, provenant d'une soixantaine de cégeps et collèges du Québec, se livreront sur scène et présenteront des prestations en chant, en musique, en danse, en arts du cirque, en théâtre, en humour et en art oratoire.