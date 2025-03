Le ciné concert de retour au Témiscouata

Après avoir ébloui le public lors de la première mouture du Ciné Concert présenté en avril 2024, le trio de musiciens est de retour au BeauLieu Culturel, un an plus tard, pour présenter de nouveaux classiques du cinéma muet.

Le Ciné Concert, c’est l’occasion de (re)découvrir le cinéma muet sous un nouvel angle, alors que des musiciens talentueux accompagnent la projection en interprétant en direct une trame sonore spécialement conçue pour l’événement. La musique vient donner une âme aux images, accentuer les émotions et rythmer chaque scène, offrant ainsi au spectateur une expérience cinématographique transformée.

Lors de ce deuxième Ciné Concert, les spectateurs pourront découvrir des oeuvres plus que centenaires des Frères Lumière, d’Alice Guy, de Georges Méliès, de Buster Keaton et de Charlie Chaplin. Sur scène, trois habiles instrumentistes, Anwar Saidi au violoncelle, Hélène Beaulieu à la guitare et Sébastien Sirois à la contrebasse, insuffleront un nouvel élan à ces pépites du cinéma.

L’évènement sera présenté au BeauLieu Culturel du Témiscouata le 28 mars à 20 h. Pour acheter ses billets en ligne, il faut se rendre sur le site de la salle culturelle.