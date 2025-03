Appels de candidatures pour le prix du CALQ et le prix Artiste carrière émergente

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Bas-Saint-Laurent a lancé ses appels de candidature pour le prix du CALQ – Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent et le prix Artiste – Carrière émergente. Ces prix seront remis lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent à l’automne 2025.

Les candidatures doivent être déposées auprès du Conseil des arts et des lettres avant 23 h 59 le 9 mai. Assorti d’un montant de 10 000 $, le prix du CALQ – Artiste de l’année vise à reconnaître un ou une artiste qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations. Il s’adresse à des artistes, des écrivaines et écrivains professionnels oeuvrant dans ces domaines : arts du cirque, arts numériques, arts visuels, arts multidisciplinaires, chanson, cinéma-vidéo, danse, littérature et conte, métiers d’art, musique, théâtre et recherche architecturale.

De plus, les candidats et candidates doivent avoir un minimum de trois ans de pratique professionnelle, résider depuis au moins un an au Bas-Saint-Laurent et exercer une pratique artistique active.

Quant au prix Artiste – Carrière émergente 2025, il est assorti d’une bourse de 3 500 $ offerte par les cégeps de La Pocatière, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup, ainsi que par la Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Culture Bas-Saint-Laurent offrira à la personne lauréate une œuvre d’un ou une artiste, une adhésion d’un an à l’organisme culturel ainsi qu’un service de mentorat sur mesure. Les artistes, collectifs, écrivaines et écrivains qui travaillent en arts littéraires, arts numériques, arts visuels et métiers d’art, cinéma et vidéo, musique et arts sonores et arts vivants sont admissibles. Les personnes candidates doivent détenir leur résidence principale au Bas-Saint-Laurent et compter un maximum de sept ans de pratique professionnelle.