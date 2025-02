Loïc Lafrance en spectacle à Rivière-du-Loup

L’artiste originaire de Saint-Antonin Loïc Lafrance lancera son album «La peur est une fleur» le jeudi 27 février à 20 h à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Après s’être lancé dans l’autoproduction en 2020, puis fait paraître un album «Le monde des adultes» ainsi qu’un EP «THÉÂTRE/VIOLENCE», Loïc Lafrance s’est fait remarquer lors de la 28e présentation du concours les Francouvertes, à Montréal, en mai 2024.

Son projet musical a remporté le prix coup de cœur du public au Cabaret Festif. Sa voix et sa musique ont aussi été entendus au Festival international de la chanson de Granby et lors de la dixième saison de La Voix, sur les ondes de TVA.

Loïc Lafrance puise ses inspirations du rock des années 2000, avec sa plume imagée et symbolique. Accompagnée d'un son brut alliant grunge et pop, sa performance est d'un théâtral sincère. Son album «La peur est une fleur» a été réalisé par Julien Mineau (Malajube). Ce projet interdisciplinaire allie un son engagé à une mise en scène lumineuse et maximaliste. Iel lancera l’album à Rivière-du-Loup grâce à Rivière-du-Loup en spectacles.

La première partie du spectacle est Bientôt Philippe. Le projet propose un folk décontracté et ambiant s’inspirant des années 70 et des années 90 et 2000. Dans son projet solo, Philippe Boucher met l’emphase sur la spontanéité et sa naïveté d’écriture. Ses paroles parfois simplistes se joignent aux accords de guitare découverts à l’oreille tranquillement. Dans ses textes, Bientôt Philippe aborde ses relations personnelles positives et négatives avec le monde qui l’entoure.