Le Clan d’improvisation louperivois : la saison 2 est lancée

La deuxième saison du Clan d’improvisation louperivois (CIL) est bel et bien lancée à Rivière-du-Loup. Cette ligue d’improvisation amateure, qui réunit des improvisateurs de tous âges, continue d’offrir des spectacles intenses où la créativité, l’humour et la spontanéité sont à l’honneur.

Les deux premiers matchs de la saison ont été un véritable succès, mettant en lumière le talent et l’originalité des improvisateurs du CIL. «Nous avons démarré cette deuxième saison avec une belle énergie. Chaque match est un défi pour nos improvisateurs, qu'ils soient expérimentés ou débutants, et l’adrénaline est palpable à chaque scène. Nous sommes impatients de continuer à surprendre notre public et de voir où nous mèneront les prochains matchs», déclare Laurie Dubé, coordonnatrice du CIL.

Lors des soirées du CIL, deux matchs de 45 minutes sont proposés où le public peut voir tous les joueurs à l’action. L’absence de script et la réactivité des comédiens garantissent des spectacles uniques et pleins de surprises. L’improvisation devient un jeu d’équipe où la complicité entre les membres est essentielle pour embarquer le public dans des histoires aussi drôles qu’émouvantes.

Le prochain match du Clan d’improvisation louperivois aura lieu le 3 mars à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.