Une vitrine internationale pour une artiste de Pohénégamook

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a annoncé un soutien totalisant 459 652 $ à 18 artistes et 6 organismes artistiques dans le cadre du troisième appel à projets du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent. Parmi les initiatives soutenues, on en retrouve huit au KRTB. Marie Pierre Daigle (MRC de Kamouraska) reçoit 18 ...