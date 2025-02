Une saison estivale théâtrale à Rivière-du-Loup

La saison estivale s’annonce théâtrale à Rivière-du-Loup, alors que les deux pièces à succès, «Les Nonnes» et «TOC TOC», seront présentées sur la scène du Centre culturel Berger. Au total, trois représentations de chacune des productions sont prévues, en juillet et en août, soulignant du même coup le grand retour du théâtre d’été.

Cette formule, autrefois présentée par des hôteliers de la région, s’est estompée avec l’arrivée de la pandémie. Quelques années plus tard, en 2025, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles annonce la relance de cette offre culturelle.

«On arrive avec deux grosses pièces, des productions professionnelles, une brochette de comédiens de haut niveau, connus de tous», mentionne Frédéric Roussel, directeur général et artistique de Rivière-du-Loup en spectacles. «On est confiant que ce sera apprécié des gens de la région et des gens de passage.»

Une proposition intéressante qui, selon M. Roussel, vise à ramener cette tradition pour les prochaines années. «Il y a déjà des discussions d’association avec deux producteurs majeurs qui présentent ces types de spectacles. [Elles] vont bon train», confie-t-il.

«LES NONNES»

Ainsi, la pièce musicale «Les Nonnes» donnera le coup d’envoi. Elle sera présentée le 12 juillet, à 15 h et 20 h, puis le 13 juillet, à 15 h, au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

«Les Nonnes» est une adaptation québécoise du classique «Nunsense» de Dan Goggin créé Off-Broadway en 1986. Il s’agit du plus gros succès du Théâtre La Marjolaine d’Eastman, soit le plus vieux théâtre d’été encore en activité au Québec qui, par ailleurs, célèbre ses 65 ans cette année.

Dans le but de financer les cérémonies funéraires de leurs consœurs décédées, et «gardées au congélateur», après avoir mangé une soupe empoisonnée, six religieuses organisent une soirée bénéfice.

«Les nonnes ont besoin d’argent […] Elles font un show de variété. Elles savent danser, elles chantent bien, elles sont drôles… mais ça ne se passera pas comme prévu», raconte Marc-André Coallier, propriétaire et directeur artistique de La Marjolaine.

Les six religieuses feront des numéros de danse moderne, de classique, et de claquettes. «Elles vont même faire du gumboots. Elles vont chanter du country, de l’opéra. […] C’est drôle, c’est amusant, c’est même touchant, parfois.»

La troupe de six comédiennes est composée de Dorothée Berryman, Chantal Lamarre, Caroline Lavigne, Rosie-Anne Bérubé-Bernier, Lili-Ann De Francesco et Andy St-Louis.

«Il y a même un quiz a un moment donné dans la salle, on présente un livre de recette», ajoute Marc-André Coallier. «On s’amuse, et c’est vraiment un show pour tout le monde, [pour tous les âges].»

«TOC TOC»

La comédie «TOC TOC» sera quant à elle présentée le 16 août, à 15 h et 20 h, puis le 17 août, à 15 h, toujours au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Écrite par l’auteur français Laurent Baffie, la pièce de théâtre, créée en 2005, est acclamée à travers le monde. Pour une deuxième fois, et avec une toute nouvelle distribution, la version québécoise de «TOC TOC» part en tournée.

Dans la salle d’attente d’un «réputé» docteur, six patients souffrants de divers troubles obsessionnels compulsifs (TOC) se rencontrent. Parmi les troubles qui les affectent : le syndrome de Gilles de la Tourette (tics moteurs et sonores), l’arithmomancie (fascination des chiffres), la nosophobie (peur des maladies), le toc de vérification, la palilalie (répétition sans arrêt) et le toc d’ordre ou encore de symétrie. Le psychiatre étant en retard, les patients se retrouvent à improviser une thérapie de groupe.

«Les situations deviennent vraiment hilarantes. Chacun a son propre TOC, et donc sa façon de réagir à différentes situations. Et ça devient complètement déjanté», exprime la comédienne Brigitte Lafleur, qui interprète le personnage de Blanche, une femme qui vit dans la peur excessive de tomber malade.

«On s’attache beaucoup aux personnages. À quelque part, on a tous un peu des TOCS dans la vie […] Ils sont plein de bienveillance les uns envers les autres parce qu’ils sont aussi dans la même situation.»

«TOC TOC» met en scène des comédiens appréciés du grand public québécois tels que Pierre Brassard, Marcel Leboeuf, Brigitte Lafleur, Marie Soleil Dion, Steve Gagnon et Josée Deschênes.

Les amateurs de divertissement peuvent dès maintenant se procurer des billets pour les pièces «Les Nonnes» et «TOC TOC» à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666, ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.