Retour attendu du spectacle Élégante chair de Soraïda Caron

Le Théâtre du Bic présente le samedi 15 février à 19 h 30 le spectacle de danse contemporaine «Élégante chair» de la Pistoloise, Soraïda Caron. Hommage à la sculpteure Ito Laïla Le François, ce spectacle de danse donne vie à des œuvres sculpturales et répond à la question : et si les œuvres vivaient, comment danseraient-elles?

Afin de proposer une expérience complète, le Théâtre du Bic offre une discussion au public après le spectacle avec les interprètes et la chorégraphe. Inspirée des œuvres de l’artiste visuelle locale Ito Laïla Le François, «Élégante chair» est un spectacle de danse contemporaine intimiste mettant en lumière la force et la vulnérabilité des corps féminins. Chorégraphiée par Soraïda Caron et interprétée par les danseuses Geneviève Duong et Valérie Pitre, elle invite le public à une réflexion sur la beauté et la puissance de la femme. Au tout début, les corps semblent immobiles, ancrés dans la terre, tels des monuments abstraits. Leur geste résonne l’un dans l’autre comme des entités jumelles.

Ce spectacle qui avait été présenté une première fois au Théâtre du Bic en novembre 2021 fait un retour dans sa programmation pour permettre à un plus large public de découvrir cette œuvre marquante de la Pistoloise et de conquérir à nouveau le cœur du public du Bas-Saint-Laurent. À noter que la pièce inclut des scènes de nudité artistique.

Diplômée d’un baccalauréat en danse contemporaine à l’UQAM, Soraïda Caron a choisi de s’installer à Trois-Pistoles au Bas-Saint-Laurent où elle a grandi. Forte de ses expériences d’interprète à Montréal et en France, elle développe sa carrière de professeure, d’interprète et de chorégraphe qui lui vaudront le Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent en 2011. En 2015, elle fonde la compagnie Mars elle danse dont elle est la directrice générale, artistique et chorégraphe.

Ayant à cœur le développement d’un public pour la danse en région, Soraïda propose, depuis 2021, des événements récurrents dont le festival de danse le Marathon de la création et l’événement sur le quai de Trois-Pistoles Au quai, on danse ! En 2022, elle reçoit le prestigieux Prix du CALQ – Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent pour l’ensemble de son travail.